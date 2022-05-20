ЕС ищут пути использования замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины

КИЕВ. 20 мая. УНН. Европейский Союз ищет, как использовать замороженные активы российских олигархов для финансирования послевоенного восстановления Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон ден Ляен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных путей использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что россия тоже должна внести свой вклад", - сказала президент Еврокомиссии.

Детали

Кроме того, фон дер Ляен отметила, что выступает за сочетание долгосрочной реконструкции Украины с реформами, необходимыми для ее присоединения к Европейскому Союзу. Для того чтобы страна стала членом ЕС, ей необходимо соблюдать определенные стандарты в сфере верховенства права, экономической и политической сферах.

“Процесс вступления во многом зависит от того, как себя ведет и что делает кандидат. Украина хочет вступить в ЕС любой ценой, а это значит, что мотивация велика для проведения необходимых реформ”, – сказала она.

Напомним

В среду, 18 мая, президент Еврокомиссии объявила о плане восстановления Украины, наметив, что в нем должны совмещаться инвестиции с реформами.