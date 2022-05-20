Мельник: Украина может вступить в НАТО сразу после окончания войны

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украина может вступить в НАТО в середине войны или сразу после ее окончания. Такое предположение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник во время интервью RND.

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Отвечая на вопрос журналистов, как отразится вступление Швеции и Финляндии в НАТО в Украине, Мельник ответил, что это “усилит привлекательность НАТО” и увеличит шансы Украины стать членом Альянса.

Он также добавил, что страны Балтии и Польши проголосовали за присоединение страны “обеими руками”, поскольку в дальнейшем Киев был бы готов помочь в случае чрезвычайной ситуации.

Мельник не считает, что вступление Швеции и Финляндии обострит ситуацию в безопасности.

Цитата

“Мы видим, что путин испытывает трудности на востоке Украины и не добивается реальных успехов. Эта война также показывает, что НАТО является и останется единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Поэтому логично, чтобы этот процесс расширения продолжался, и Украина присоединилась к этому Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые люди думают. Не сейчас, в середине войны, а, возможно, сразу после”, – сказал он.

Ранее

В интервью Funke Мельник отметил, что если Украина будет в составе НАТО, риск ядерной войны уменьшится.



