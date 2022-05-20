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Украина ищет пути к средствам страны-агрессора, заблокированным за границей - ОП

Украина ищет пути к средствам страны-агрессора, заблокированным за границей - ОП

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Украине организована работа специальной рабочей группы по разработке и внедрению международно-правовых механизмов возмещения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. Об этом на брифинге в пятницу отчитался заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, пишет УНН.

Цитата

"О возмещении ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. По поручению Президента Украины, указом Президента Украины создана специальная рабочая группа по разработке и внедрению международно-правовых механизмов возмещения ущерба, причиненного Украине вследствие вооруженной агрессии российской федерации", - сказал Смирнов.

Детали

По его словам, в состав группы вошли представители государственных органов власти, признанные международные юристы и академические советники.

"Перед рабочей группой поставлена ​​ключевая задача – в тесном взаимодействии с нашими международными партнерами выполнить быстрое модулирование правовых механизмов получения доступа к средствам страны-агрессора, заблокированным за рубежом", - рассказал зампред ОП.

Сообщается, что органам государственной власти, касающимся этого вопроса, поручено значительно усилить свою работу в этом направлении.

Одновременно с этим, Президентом дано поручение правительству безотлагательно образовать комиссию по проведению аудита ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации, предусмотрев включение в ее состав ведущих отечественных и иностранных экспертов.

Напомним

В Украине 90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери в стране в результате войны имеет россия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Офис президента Украины
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