Страны G7 выделяют Украине 19,8 млрд долл. финансовой помощи

КИЕВ. 20 мая. УНН. Министры финансов и главы центробанков стран "Группы семи" (G7) договорились предоставить Украине 19,8 млрд долл. финансовой помощи, о чем идет речь в коммюнике по итогам министерской встречи G7 в Германии, пишет УНН.

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"В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов США для поддержки бюджета, в том числе 9,5 млрд долларов США в виде недавних обязательств накануне встречи в Петерсберге, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", - говорится в итоговом коммюнике.

Детали

Финансовые лидеры "Группы семи" при этом указали, что "удовлетворяя гуманитарные и другие материальные потребности Украины, мы признаем, в частности, неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании".

При этом они приветствовали "текущую работу G7 и международных финансовых институтов по дальнейшему существенному финансированию Украины, в частности, включая предложение Европейской комиссии по дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро". "Дополнительная плановая поддержка украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию составляет 3,4 млрд долларов США", - добавляется в коммюнике.

"Важно отметить, что вышеупомянутая бюджетная поддержка в размере 19,8 млрд долларов США является дополнением к недавним заявлениям о дальнейшей военной и гуманитарной поддержке. По всей поддержке мы срочно работаем над ускорением выплат по нашим обязательствам перед Украиной", – отметили финансовые лидеры G7.

Они подчеркнули, что продолжат "поддерживать Украину в течение всей этой войны и после нее и готовы сделать больше по необходимости".

"Мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы защитить ее макроэкономическую стабильность перед вызовами, связанными с агрессивной войной россии, массовым разрушением критически важной инфраструктуры и нарушением традиционных маршрутов доставки украинского экспорта", - отмечается в коммюнике.

Дополнение

Ранее СМИ сообщали, что "Группа семи" (G7) намерена выделить 18,4 млрд долларов в виде трансфертов и кредитов, чтобы помочь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности.