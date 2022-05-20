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"путин в абсолютном тупике": глава ГУР о ходе войны

"путин в абсолютном тупике": глава ГУР о ходе войны

КИЕВ. 20 мая. УНН. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет воевать с рф, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. По его словам, сейчас владимир путин находится в тупике. Об этом Буданов сообщил в интервью изданию "The Wall Street Journal", пишет УНН.

Цитата

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается", - добавил он.

Детали 

Буданов отметил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с под лодок, к стратегическим бомбардировщикам. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", - заявил Буданов.

Военноначальник добавил, что глава кремля не может одержать победу: "путин в абсолютном тупике. россия совсем не такое сильное и великое государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и худший вариант". 

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война с Россией, разведка
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