Украина получит первые 15 "Гепардов" из Германии в июле – СМИ

КИЕВ. 20 мая. УНН. Первые зенитные установки Gepard из Германии прибудут в Украину в июле. Об этом стало известно агентству Deutsche Presse-Agentur (DPA), пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в июле Украина получит первые 15 установок, которые прибудут со складов немецкой промышленности.

Об этом шла речь в беседе Федерального министра обороны Кристин Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Ранее

Германия в апреле объявила о своей первой поставке тяжелого вооружения в Украину.