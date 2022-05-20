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Украина получит первые 15 "Гепардов" из Германии в июле – СМИ

Украина получит первые 15 "Гепардов" из Германии в июле – СМИ

КИЕВ. 20 мая. УНН. Первые зенитные установки Gepard из Германии прибудут в Украину в июле. Об этом стало известно агентству Deutsche Presse-Agentur (DPA), пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в июле Украина получит первые 15 установок, которые прибудут со складов немецкой промышленности.

Об этом шла речь в беседе Федерального министра обороны Кристин Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Ранее

Германия в апреле объявила о своей первой поставке тяжелого вооружения в Украину.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Германия
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