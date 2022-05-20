"Газпром" прекращает поставки газа в Финляндию. Хельсинки готовятся к импорту СПГ

КИЕВ. 20 мая. УНН. "Газпром экспорт" с 21 мая до момента оплаты в рублях прекращает поставлять газ финской компании "Газум". Об этом сказано в заявлении "Газпром экспорта", опубликованном в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле", - заявили в компании.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом", - говорится в заявлении.

Детали

Сообщается также, что финская компания "Газум" 17 мая сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт".

"Газпром" говорит, что будет "защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами".

Добавим

Ранее сегодня, в преддверии ожидаемого решения РФ, в Финляндии заявили, что страна согласовала с американской компанией Excelerate Energy 10-летнюю аренду плавучего СПГ-терминала.

"Терминал СПГ позволит нам освободиться от российского газа", - заявила министр финансов Финляндии Анника Сааркико в пятницу.

Ранее

Финский газовый гигант Gasum заявил 17 мая, что не будет платить за российский газ в рублях и подает на Газпром в арбитраж.

После этого ожидалась приостановка 20-21 числа поставок российского газа в страну.

Что предшествовало

президент россии путин заявил в марте, что "недружественные" страны должны платить рубли, а не евро или доллары, указанные в контрактах за газ.

Покупатели могли осуществлять платежи в евро или долларах на счет в российском Газпромбанке, который затем конвертировал средства в рубли и переводил их на второй счет, с которого осуществлялся платеж в россию.

Снабжение газа в Польшу и Болгарию было прекращено после того, как они отказались платить в рублях, а другие крупные европейские газовые компании сообщили, что работают над способами оплаты российского газа, не нарушая при этом санкции ЕС.