Прекращено действие соглашения между правительствами Украины и рф о медицинском страховании

КИЕВ. 20 мая. УНН. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между правительством Украины и правительством россии о медицинском страховании граждан Украины, временно находящихся в рф, и граждан россии, временно находящихся в Украине. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

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«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством российской федерации о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотребления ими и Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством российской федерации о медицинском страховании граждан Украины, временно находящихся в российской федерации, и граждан российской федерации, временно находящихся в Украине», - написал Мельничук.

Дополнение

Правительство денонсировало соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства с российской федерацией.