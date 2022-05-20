Правительство внесло на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против Мали, Южного Судана и ЦАР

КИЕВ. 20 мая. УНН. Кабинет министров Украины внес на рассмотрение СНБО предложения по внедрению ограничительных мер в отношении Республики Мали, Республики Южный Судан и Центральноафриканской Республики. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

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«Принято решение о внесении на рассмотрение СНБО, во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, предложений по внедрению персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Республики Мали, определение случаев, когда такие санкции не применяются, и условий их надлежащего выполнения», – написал Мельничук.

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По его словам, также принято решение о внесении на рассмотрение СНБО, во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, предложений по внедрению секторальных специальных экономических и других ограничительных мер по Республике Южный Судан, определение случаев, когда такие ограничения не применяются, и требований, которые при этом должны соблюдаться.

«Принято решение о внесении на рассмотрение СНБО, во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, предложений по внедрению секторальных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Центральноафриканской Республики, определение случаев, когда такие ограничения не применяются, и требований к осуществлению поставок, которые при этом должны быть соблюдены», – сообщил Мельничук.

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В конце марта Данилов заявлял, что в ближайшее время состоится заседание СНБО, на котором будет принят новый пакет санкций.