В минобороны рф заявили о "полном освобождении" завода "Азовсталь"

КИЕВ. 20 мая. УНН. Глава минобороны россии сергей шойгу доложил диктатору владимиру путину о якобы полном освобождении комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских военных. Об этом со ссылкой на мо рф сообщают российские пропагандистские СМИ, пишет УНН.

Детали

Так, заявляют в минобороны рф, территория комбината "Азовсталь" "полностью освобождена".

Украинская сторона пока никак не комментировала информацию о том, что все украинские военные вышли из Азовстали.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании сообщало, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе вышло около 1700 украинских военных.

Вечером 19 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал видеообращение из "Азовстали". Он сказал, что на заводе идет спецоперация.

20 мая министр обороны россии сергий шойгу заявил, что 1908 защитников Мариуполя вышли с завода "Азовсталь". В российском ведомстве утверждают, что они "сдались в плен".

РосСМИ также ранее сегодня сообщили, что "Калина" покинул территорию завода.

По их данным, Паламаря якобы вывезли с территории комбината "в специальном бронеавтомобиле".