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Суд отпустил "Слугу народа" Кузьминых под залог почти в 50 тысяч грн

Суд отпустил "Слугу народа" Кузьминых под залог почти в 50 тысяч грн

КИЕВ. 20 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в почти 50 тыс грн народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тысяч гривен взятки. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

Постолюк сообщила, что ВАКС применил к нардепу меру пресечения в виде залога в 49 600 грн.

Она отметила, что решается вопрос об обжаловании меры пресечения.

Адвокат нардепа Кузьминых Лариса Криворучко на своей странице в Facebook сообщила, что рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей слушали 4 месяца.

«Суд решил обязать народного депутата Украины являться по вызову в суд и сдать загранпаспорт, воздержаться от общения с некоторыми лицами и внести минимальный залог», - написала Криворучко.

Адвокат Криворучко отметила, что не соглашается даже с таким решением суда и будет его обжаловать в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и в ЕСПЧ.

Дополнение

Сергея Кузьминых уличили на “горячем” при получении неправомерной выгоды в 558 тыс грн.

Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

7 февраля Кузьминых задержали и назначили заседание в суде по избранию ему меры пресечения.

Источник: УНН
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