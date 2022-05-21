Силы вторжения рф были такими, с какими бы не справилась ни одна страна Европы - Зеленский

КИЕВ. 21 мая. УНН. россия с началом полномасштабного вторжения применила против Украины такие объемы военных сил и средств, с которыми не справилась бы ни одна страна Европы. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для национального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Зеленский добавил, что сосредоточение войск россии происходило вдоль границ Украины в течение длительного времени.

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«С точки зрения объемов тех сил, которые применила российская федерация, используя абсолютно все, даже резервы, используя «тихую» мобилизацию, (…) и много они перебрасывали войск – сосредоточение было и в Крыму, и в белоруси – на разных направлениях. Единственное, где мы не видели сосредоточения большого – это Приднестровье (…) Это действительно большой объем. На сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы», - сказал Президент.

Детали

Он отметил, что Украина - большое государство, но территориально она в 28 раз меньше, чем россия.

«Когда на тебя наступает большая армия – ты не можешь сосредоточить силы вокруг, например, Киева (…) Нам не хватило бы сил. Ни 250, ни 260 тысяч военных, из которых боевых 120 тысяч (…) На сегодняшний день вы видели результаты работы воюющих 700 тысяч человек», - добавил Зеленский.

Глава государства также добавил, что техника НАТО для защиты неба существенно улучшила бы ситуацию в начале вторжения, когда врагу удалось в частности нанести удары по нашей системе ПВО. В то же время Зеленский отметил, что Украина была неплохо подготовлена, и враг не знал о многих принятых мерах по защите страны.

Напомним

Зеленский прокомментировал вопрос подготовки Украины к полномасштабному вторжению рф на основании информации разведок разных государств. Президент заявил, что конечного сценария того, как будут разворачиваться события, никто не знал и добавил, что Украина вела соответствующую подготовку.