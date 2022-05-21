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Байден подписал закон о пакете поддержки Украины на 40 миллиардов долларов

Байден подписал закон о пакете поддержки Украины на 40 миллиардов долларов

Джо Байден

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент США Джо Байден подписал закон о 40 миллиардах долларов в помощь Украине, сообщает Белый дом, пишет УНН.

Цитата

"В субботу, 21 мая 2022 года, президент подписал закон HR 7691, "Закон о дополнительных ассигнованиях Украины на 2022 год", предусматривающий дополнительные экстренные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи", – говорится в сообщении Белого дома.

Детали

Западные СМИ пишут, что Байден подписал закон во время путешествия по Азии после того, как ему привезли документ. "Половина денег на украинских военных", - указывает журналист AP.

Украинская сторона отмечает, что эти средства будут направлены на поддержку Украины, чтобы поставки военной помощи происходили бесперебойно, пока не заработает программа ленд-лиза.

Дополнение

Конгресс США окончательно одобрил пакет помощи Украине на 40 млрд долларов 19 мая.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, помощь
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