Президент: победа будет в войне, она будет сложной и кровавой

КИЕВ. 21 мая. УНН. Победа Украины в войне будет сложной и кровавой. Она будет одержана в бою, а вот окончание будет в дипломатии. Об этом Глава государства заявил в интервью для общенационального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Глава государства признался, что раньше считал возможным закончить все дипломатическим путем.

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“Не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать. (…) Я думал действительно, что закончить можно чисто диалогом. Сейчас я понимаю, что окончание также будет дипломатическим, само окончание, но, к сожалению, я думал, что это диалог, который имеет соответствующий срок, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы, и на многие решения с российской стороны. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль, не бензиновый и не электрокар, а гибрид. Война - сложная, и победа будет очень сложная, она будет и кровавой, точно в бою, но концовка точно будет в дипломатии. (…) Есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить... Потому что мы хотим вернуть все, а российская федерация хочет все не отдать, то есть ничего не отдать. Поэтому концовка будет такой", - сказал Зеленский.

Детали

Президент также добавил, что те силы и средства, которые использовала россия в начале полномасштабного вторжения, были таких объемов, с которыми не справилась бы ни одна страна Европы. Он также подчеркнул, что на повестке дня стоят обмен пленными, деоккупация, возвращение мира.

В свою очередь, первая леди Елена Зеленская заметила, что все ждут победы.

"Сейчас хочу услышать от него «Победа!». И я уверена, что все украинцы хотят это услышать", – сказала Зеленская.

Дополнение

Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.