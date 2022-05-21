Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,77 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Когда ждать стабилизации гривни к доллару: эксперт объяснил, что происходит на рынке валют в Украине
Когда ждать стабилизации гривни к доллару: эксперт объяснил, что происходит на рынке валют в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4920

Ожидаем мощную оборонную помощь: Зеленский поблагодарил Байдена за 40 млрд долл. в поддержку Украины

Ожидаем мощную оборонную помощь: Зеленский поблагодарил Байдена за 40 млрд долл. в поддержку Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за подписание закона о выделении 40 миллиардов долларов в помощь Украине, пишет УНН.

Цитата

«Спасибо Президенту США за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, Президента Байдена и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно. Ожидаем новой мощной оборонительной помощи. Сегодня она как никогда нужна», – написал Зеленский в Twitter.

Контекст

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о 40 миллиардах долларов в помощь Украине.

Украинская сторона отмечает, что эти средства будут направлены на поддержку Украины, чтобы поставки военной помощи происходили бесперебойно, пока не заработает программа ленд-лиза.

Добавим, что по информации издания The Washington Post, в пакете помощи от США предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, помощь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.