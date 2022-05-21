Ожидаем мощную оборонную помощь: Зеленский поблагодарил Байдена за 40 млрд долл. в поддержку Украины

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за подписание закона о выделении 40 миллиардов долларов в помощь Украине, пишет УНН.

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«Спасибо Президенту США за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, Президента Байдена и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно. Ожидаем новой мощной оборонительной помощи. Сегодня она как никогда нужна», – написал Зеленский в Twitter.

Контекст

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о 40 миллиардах долларов в помощь Украине.

Украинская сторона отмечает, что эти средства будут направлены на поддержку Украины, чтобы поставки военной помощи происходили бесперебойно, пока не заработает программа ленд-лиза.

Добавим, что по информации издания The Washington Post, в пакете помощи от США предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.