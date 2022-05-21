Зеленский: Украине не нужны альтернативы взамен предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украина не нуждается в альтернативах на замену статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом Президент Украины заявил во время совместной с премьер-министром Португалии Антониу Коштой пресс-конференцией в Киеве, передает корреспондент УНН.

Украина нуждается в совместной поддержке со стороны стран ЕС.

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”Нам нужны те или иные возможности или технические способности по доступу к тем или иным финансам, это важно для экономики Украины. Но нам не нужны альтернативы кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы, потому что, поверьте, это будут компромиссы не с Украиной у Европы. Это будет очередной компромисс Европы с рф”, - сказал Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина проходит нелегкий путь и отстаивает европейские ценности.

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”Получилось так, что Украине нужно постоянно бороться. Я не знаю, положительно это, или нет, – это вопрос цены. Суверенитет, наша независимость, наша земля. (…) Война с Россией. Членство в Европейском Союзе. Много таких вызовов и много сражений (…) Я сказал откровенно, кандидатство для Украины в Европейском Союзе – это важный сигнал. Это еще не членство, но очень важный сигнал для нашего народа, отстаивающего свою страну и европейские ценности, - сказал Зеленский.

Он отметил некорректность сравнений Украины со странами, которые шли к членству в ЕС мирным путем.

«Мы проходим его через войну за свободу и независимость, и за эти европейские ценности, и теряем не только время, как это было у тех или иных стран, мы теряем дороже, чем время: людей”, - подчеркнул Зеленский, добавив, что в случае отсутствия единой поддержки Украины относительно членства в ЕС это станет ответом на вопрос, «какие ценности мы защищаем: европейские или чисто свои?».

Зеленский заметил, что все лоббисты интересов России в Европе ищут компромиссы по статусу Украины.