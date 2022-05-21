В Давосе стартует Всемирный экономический форум: все что вам нужно знать о встрече

КИЕВ. 21 мая. УНН. Всемирный экономический форум - это международная организация по сотрудничеству между государственным и частным секторами, наиболее известная ежегодными встречами в Давосе. Обычно такие встречи посещают самые видные общественные лидеры, формируя глобальную повестку дня. Из-за пандемии коронавируса, однако, встречи не собирались оффлайн уже более двух лет.

И вот, уже завтра лидеры впервые вновь соберутся лично в Давосе, дабы обсудить глобальные вызовы и способы их преодоления, первым на очереди среди которых, конечно же, является российская агрессия. УНН подготовил для вас материал о том, кто посетит мероприятия в этом году и чего от них ожидать.

Кто примет участие в форуме-2022 и что нужно знать о нем

По информации организаторов, встреча пройдет «в переломный момент истории» - мероприятия будут проходить ежедневно с 22 по 26 мая 2022 года, и ожидается участие около 2500 лидеров в разных сферах.

Центральная тема встречи в этом году звучи как: «Переломный момент истории: Государственная политика и бизнес-стратегии». Не трудно догадаться, о чем идет речь. Как отмечают организаторы, война в Украине и сопутствующая трагедия побуждают к «глобальным моральным действиям». На этом фоне, участники форума в этом году займутся поиском решений неотложных гуманитарных проблем и проблем в области безопасности.

Сессии форума в этом году будут посвящены таким вопросам как: глобальное сотрудничество; изменение экономического баланса; общество, равенство и здоровье мира; природа, продовольствие и климат; трансформация промышленности; инновации, управление и кибербезопасность.

В центре внимания лидеров будут такие вопросы как разработка стратегий воздействия, создание новых рубежей, разработка жизнеспособных сценариев будущего и решений крупнейших мировых проблем.

Ожидается, что в этом году форум посетят 300 представителей государств, среди которых будет более 50 глав государств и правительств.

Среди них, в частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МККК Питер Маурер, глава МВФ Кристалина Георгиева, президент Польши Анжей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Участие Президента Украины Владимира Зеленского также ожидается, хотя и виртуально.

Планируется, что во встрече поучаствуют также более 1250 самых видных представителей частного сектора, 200 лидеров гражданского общества, а также более 400 представителей СМИ и прессы.

Чего ожидать от Украины

Так, нашу страну в Давосе, помимо Президента, будут представлять аж 10 чиновников. Среди них глава Минцифры Михаил Федоров, министр экономического развития и торговли Юлия Свириденко, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава НБУ Кирилл Шевченко, аж пять нардепов и мер Киева Виталий Кличко. Ожидаются и другие видные гости в частности из таких сфер как культура и экономика.

Как анонсируют в Украинском доме в Давосе, к виртуальному выступлению Президента Зеленского, запланированному на 23 мая, присоединится первая леди Елена.

Украинский Дом в Давосе будет открыт для посетителей с 12:00 по местному времени в понедельник, 23 мая, до 22:00 среды, 25 мая. Как отмечают представители Укрдома, в этом году община Давоса предоставила место для проведения и обслуживания мероприятий безоплатно.

Ключевым вопросом, затрагиваемым Украиной, очевидно, будет российское неоправданное вторжение в нашу страну 24 февраля текущего года и его последствия. В глобальных масштабах.

Ранее Президент отмечал, что встреча в Давосе в этом году будет особенно важна для Украины. Также, с его слов, на ней будет обсуждаться послевоенное восстановление страны.