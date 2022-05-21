Оккупанты вывезли из Мариуполя в «фильтрационные лагеря» почти 4 тысячи мужчин, ни один из них не вернулся

КИЕВ. 21 мая. УНН. Оккупанты за последние недели почти вдвое нарастили темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в «фильтрационные лагеря». Об этом пишет Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

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«По приблизительным данным в таких лагерях в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин. Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся, - написала Денисова в своем Telegram-канале.

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По информации омбудсмена, мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут «мобилизованы» в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО, говорит Денисова. Для этого, по ее словам, украинских граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России.

«Захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине», - отмечает уполномоченная.

Напомним

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что за сутки 20 мая из Мариуполя в фильтрационный лагерь оккупанты вывезли 416 мариупольцев, в том числе 46 детей.