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В россии заявили, что «изучат вопрос» обмена защитников Мариуполя на Медведчука

В россии заявили, что «изучат вопрос» обмена защитников Мариуполя на Медведчука

КИЕВ. 21 мая. УНН. В россии намерены «изучить вопрос» возможности обмена украинских воинов, защитников Мариуполя с «Азовстали» на задержанного кума путина Виктора Медведчука. Об этом заявил в субботу председатель комитета российской госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил Слуцкий в субботу на пресс-конференции на территории временно оккупированного Донецка.

Ранее

После задержания Службой безопасности в апреле, Медведчук дал согласие на обмен и выдачу в россию.

Контекст

Эвакуация защитников Мариуполя с "Азовстали" началась 16 мая. В настоящее время сообщается, с территории завода вывезены все гражданские и большая часть военных.

Минобороны рф заявляет, что речь о более чем 2 тысячах бойцов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военных с ”Азовстали” должны обменять.

Источник: УНН
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