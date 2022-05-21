В ОП прокомментировали возможность отмены санкций против рф в обмен на разблокирование портов

КИЕВ. 21 мая. УНН. Пойти на уступки страны-террориста российской федерации приведет к дальнейшей эскалации войны в Украине. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью “Настоящему Времени”, пишет УНН. Так, журналисты поинтересовались оценкой чиновника перспектив того, что США и Евросоюз пойдут на отмену санкций за российское вторжение в Украину в обмен на разблокирование украинских портов.

Цитата

“Это очень странная будет позиция, потому что это будет так называемое незаконченное дело, которое приведет к дальнейшей эскалации и к дальнейшему разрастанию трагедии под названием. Ее не хотят называть третьей мировой войной, но она, по сути, так выглядит, потому что многие страны в нее уже вовлечены косвенно, какие-то — прямо”, — говорит Подоляк.

“россия всегда идет на шантаж, она всегда готова убивать людей для того, чтобы получить какую-то дополнительную возможность для себя. Но тем не менее как только она получает эту дополнительную возможность для себя. Допустим, с нее часть санкций сняли — это будет стимулировать ее к дальнейшей эскалации конфликта, не только в Украине. То есть если они поймут, что мир действительно слаб, таким, каким он был до момента начала войны в Украине”, — объясняет он.

Детали

Советник главы ОП напомнил, что до момента начала войны россия постоянно шантажировала мир возможным применением силы.

“То есть парадоксально: мир всегда говорит, что с террористами договариваться нельзя. Но при этом вы всегда идете на шантаж россии, идете в итоге на уступки, а россия постоянно повышала ставки”, — добавляет от.

На уточняющий вопрос, есть ли сейчас риск того, что мир согласится пойти на уступки, он отметил, что Россия постоянно повышает ставки.

“Сейчас будет то же самое. Если вы пойдете на поводу у россии, отменив часть санкций, допустим, — то в итоге россия продолжит эскалировать конфликт в Украине и продолжит выставлять следующие условия. И это может быть до бесконечности. И таким образом конфликт в Украине будет в любом случае максимально разрастаться, они сюда будут нагнетать и технику, и живую силу. Рано или поздно будут вовлечены другие европейские страны непосредственно в боевые действия”, — говорит Подоляк.

В то же время, с его слов, сейчас “не будет никаких уступок российской федерации, не пойдет никто ни на снятие никаких санкций”.

Ранее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее объявил о переговорах по разблокированию экспорта зерна из Украины и призвал россию разрешить вывезти зерно из украинских портов.