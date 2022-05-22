россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить.

КИЕВ. 22 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить украинский народ. Об этом информирует УНН.

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Глава государства отметил, что россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину, а в российских регионах открыто стали называть “спецоперацию” причиной экономического падения.

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“В российских регионах открыто говорят, что их так называемая „спецоперация“ является причиной для экономического падения, в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы.

Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего того экономического потенциала, который создан в россии из 2000-х, — оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают”, — говорится в обращении.

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