Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,77 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Когда ждать стабилизации гривни к доллару: эксперт объяснил, что происходит на рынке валют в Украине
Когда ждать стабилизации гривни к доллару: эксперт объяснил, что происходит на рынке валют в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10005

россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить.

россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить.

Владимир Зеленский - Президент Украины

Источник: Сайт Президента Украины

КИЕВ. 22 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить украинский народ. Об этом информирует УНН.

Подробности

Глава государства отметил, что россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину, а в российских регионах открыто стали называть “спецоперацию” причиной экономического падения.

Цитата

“В российских регионах открыто говорят, что их так называемая „спецоперация“ является причиной для экономического падения, в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы.

Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего того экономического потенциала, который создан в россии из 2000-х, — оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают”, — говорится в обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военных из “Азовстали” должны обменять.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.