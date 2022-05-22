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Президент отметил 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, отмеченных государственными наградами. Из них 30 – посмертно

Президент отметил 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, отмеченных государственными наградами. Из них 30 – посмертно

КИЕВ. 22 мая. УНН. В своем ночном обращении Владимир Зеленский сообщил, что отметил 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, отмечены государственными наградами. Из них 30 – посмертно. Об этом информирует УНН.

Подробности

Подписал указ о награждении украинских героев. 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30– посмертно.

Цитата

"Почти ежедневно у меня на столе такие или иные подобные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания Героя Украины. И это отражает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не закончилась. Нам еще нужно сражаться и идти вперед, к победе", - говорится в обращении.

Напомним

россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить - Зеленский.

Источник: УНН
Теги: награды
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