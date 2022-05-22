Новости: Политика
22 мая 2022, 13:39 • Елизавета Калитвенцева • 11955
В Раде создали депутатскую группу "Восстановление Украины"
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Верховной Раде создали новую депутатскую группу – “Восстановление Украины”. Ее возглавили народные депутаты Максим Ефимов и Игорь Абрамович, передает УНН.
Детали
В своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в парламенте создана депутатская группа "Восстановление Украины", которую возглавили Игорь Абрамович и Максим Ефимов.
Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал список членов группы. В нее вошли 17 человек:
- Игорь Абрамович – сопредседатель;
- Максим Ефимов – сопредседатель;
- Анатолий Бурмич;
- Олег Воронько;
- Валерий Гнатенко;
- Артем Дмитрук;
- Дмитрий Исаенко;
- Игорь Кисилев;
- Александр Ковалев;
- Александр Лукашев;
- Владимир Мороз;
- Татьяна Плачкова;
- Наталья Приходько;
- Антонина Славицкая;
- Вадим Столар;
- Александр Фельдман;
- Александр Юрченко.
Дополнение
21 апреля в Верховной Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии “Оппозиционная платформа – при жизни”.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram