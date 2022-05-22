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В Раде создали депутатскую группу "Восстановление Украины"

В Раде создали депутатскую группу "Восстановление Украины"

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Верховной Раде создали новую депутатскую группу – “Восстановление Украины”. Ее возглавили народные депутаты Максим Ефимов и Игорь Абрамович, передает УНН.

Детали

В своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в парламенте создана депутатская группа "Восстановление Украины", которую возглавили Игорь Абрамович и Максим Ефимов.

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал список членов группы. В нее вошли 17 человек:

  1. Игорь Абрамович – сопредседатель;
  2. Максим Ефимов – сопредседатель;
  3. Анатолий Бурмич;
  4. Олег Воронько;
  5. Валерий Гнатенко;
  6. Артем Дмитрук;
  7. Дмитрий Исаенко;
  8. Игорь Кисилев;
  9. Александр Ковалев;
  10. Александр Лукашев;
  11. Владимир Мороз;
  12. Татьяна Плачкова;
  13. Наталья Приходько;
  14. Антонина Славицкая;
  15. Вадим Столар;
  16. Александр Фельдман;
  17. Александр Юрченко.

Дополнение

21 апреля в Верховной Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии “Оппозиционная платформа – при жизни”.

Источник: УНН
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