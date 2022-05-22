В Раде создали депутатскую группу "Восстановление Украины"

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Верховной Раде создали новую депутатскую группу – “Восстановление Украины”. Ее возглавили народные депутаты Максим Ефимов и Игорь Абрамович, передает УНН.

Детали

В своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в парламенте создана депутатская группа "Восстановление Украины", которую возглавили Игорь Абрамович и Максим Ефимов.

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал список членов группы. В нее вошли 17 человек:

Игорь Абрамович – сопредседатель; Максим Ефимов – сопредседатель; Анатолий Бурмич; Олег Воронько; Валерий Гнатенко; Артем Дмитрук; Дмитрий Исаенко; Игорь Кисилев; Александр Ковалев; Александр Лукашев; Владимир Мороз; Татьяна Плачкова; Наталья Приходько; Антонина Славицкая; Вадим Столар; Александр Фельдман; Александр Юрченко.

Дополнение

21 апреля в Верховной Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии “Оппозиционная платформа – при жизни”.



