Рада проголосовала за выход Украины из ряда соглашений СНГ: среди них - о чествовании "героизма войны 1941-45"

КИЕВ. 22 мая. УНН. Народные депутаты приняли ряд законопроектов, предусматривающих выход Украины из соглашений в рамках СНГ и денонсацию соглашения с правительством рф в налоговой сфере, передает УНН со ссылкой на "Слугу народа".

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Совместная борьба с незаконной миграцией, общий аграрный рынок и "увековечивание памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" – Украина высходит из этих соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. А также официально прекращает сотрудничество с рф в налоговой сфере.

"Еще в 2018 году СНБО принял решение о выходе нашего государства из отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Анализ договоров и соглашений продолжается, и есть предложения правительства и Президента признать целесообразным прекратить действие ряда из них", – объяснил народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, среди соглашений есть такие, которые уже давно устарели и практически не работают.

"Что касается незаконной миграции, Украина идет путем заключения двусторонних соглашений с другими государствами. А соглашение об аграрном рынке не применяется с 2012 года", – привел пример председатель профильного комитета.

Свои коррективы в пересмотр соглашений внесла и российская агрессия.

"Денонсировав соглашение между правительствами Украины и россии об избежании двойного налогообложения мы лишили россиян возможности получать необоснованные налоговые льготы. А оставлять соглашение о чествовании "героизма войны 1941-45" вообще нецелесообразно с учетом российской агрессии и принципиально другим войны", – подчеркнул Мережко.

Также парламентарии ратифицировали договоры гарантий, предусматривающие повышение устойчивости украинских электросетей для интеграции в европейские.