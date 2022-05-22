Должны уже сегодня работать на восстановление страны - Абрамович о созданной в парламенте депутатской группе

КИЕВ. 22 мая. УНН. Должны уже сегодня работать на восстановление страны. Такое мнение высказал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя создание в Верховной Раде Украины депутатской группы "Восстановление Украины", передает УНН.

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По словам Абрамовича, избранного Сопредседателем группы, цель объединения депутатов - предложить обществу действенный план законодательных решений, необходимых для послевоенного восстановления страны.

"Уже сегодня нужно создавать надлежащие законодательные условия для притока в страну инвестиций, восстановления разрушенной инфраструктуры, обеспечения новых рабочих мест, возвращения украинцев из-за границы и поддержки граждан, в результате войны оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах", - отметил нардеп.

При этом, по убеждению политика, синергия от объединения в депутатскую группу позволит депутатам значительно эффективнее воплощать в жизнь все замыслы на благо Украины и Украинского народа.

"Наш опыт успешных управленческих решений как в государственном, так и в частном секторах экономики, реализации масштабных инфраструктурных и социальных проектов, налаживание волонтерской деятельности в округах дает нам четкое понимание необходимых первоочередных шагов в данном направлении. Вместе с коллегами сделаем все от нас зависимое, чтобы успешно их реализовать. Все будет Украина!" – резюмировал парламентарий.

Напомним, 22 мая в Верховной Раде создана депутатская группа "Восстановление Украины", которую возглавили народные депутаты Игорь Абрамович и Максим Ефимов. Всего в состав группы вошли 17 народных депутатов.