Должны уже сегодня работать на восстановление страны - Абрамович о созданной в парламенте депутатской группе
Игорь Абрамович
КИЕВ. 22 мая. УНН. Должны уже сегодня работать на восстановление страны. Такое мнение высказал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя создание в Верховной Раде Украины депутатской группы "Восстановление Украины", передает УНН.
Детали
По словам Абрамовича, избранного Сопредседателем группы, цель объединения депутатов - предложить обществу действенный план законодательных решений, необходимых для послевоенного восстановления страны.
"Уже сегодня нужно создавать надлежащие законодательные условия для притока в страну инвестиций, восстановления разрушенной инфраструктуры, обеспечения новых рабочих мест, возвращения украинцев из-за границы и поддержки граждан, в результате войны оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах", - отметил нардеп.
При этом, по убеждению политика, синергия от объединения в депутатскую группу позволит депутатам значительно эффективнее воплощать в жизнь все замыслы на благо Украины и Украинского народа.
"Наш опыт успешных управленческих решений как в государственном, так и в частном секторах экономики, реализации масштабных инфраструктурных и социальных проектов, налаживание волонтерской деятельности в округах дает нам четкое понимание необходимых первоочередных шагов в данном направлении. Вместе с коллегами сделаем все от нас зависимое, чтобы успешно их реализовать. Все будет Украина!" – резюмировал парламентарий.
Напомним, 22 мая в Верховной Раде создана депутатская группа "Восстановление Украины", которую возглавили народные депутаты Игорь Абрамович и Максим Ефимов. Всего в состав группы вошли 17 народных депутатов.