В Украине усовершенствовали порядок выплаты пенсий: появится возможность выбирать банк для получения военных пенсий

КИЕВ. 22 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №7337, который дает возможность выбора банка для получения военных пенсий, потому что до сих пор их можно было начислять только через Ощадбанк. Об этом сообщает глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк, передает УНН.

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“Лицам, имеющим право на пенсионное обеспечение согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", пенсии выплачиваются органами Пенсионного фонда Украины через учреждения Ощадбанка по месту фактического проживания пенсионера. Этим пенсионерам пенсии выплачиваются органами Пенсионного фонда Украины по месту фактического проживания пенсионера независимо от регистрации места жительства", – говорится в сообщении.

Детали

В частности, 16 мая состоялось заседание Главного комитета, на котором были предложены дополнительные уточнения, а именно:

Выплата пенсий, в том числе дополнительных пенсий, доплат, надбавок и повышений к ним, компенсационных выплат, установленных законодательством, лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону, обеспечивается за счет средств Госбюджета.

Пенсия лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону, выплачивается органами Пенсионного фонда Украины ежемесячно, в срок не позднее последнего числа месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.

Дополнение

Кабинет министров Украины вводит минимальную пенсию членам семей погибших военных в войне с россией.