Зеленский эмоционально отреагировал на петицию об отмене запрета на выезд мужчин из Украины

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что петиция по отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должна адресоваться не ему, а родителям павших воинов. Об этом Глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой, передает УНН.

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“Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которые погибли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем защищали не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать на самом сложном направлении востока нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость”, – заявил Зеленский.

Детали

По мнению Президента, петиция о выезде мужчин за границу во время военного положения не совсем к нему.

"Поэтому я так и отвечу, это если по-человечески. А если по закону, то по закону у нас есть определенное количество дней рассматривать любую петицию", - добавил Зеленский.

Дополнение

Петиция об отмене запрета для мужчин призывного возраста выезжать за пределы Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Как писал УНН, украинских военнообязанных мужчин, выехавших за границу во время военного положения и не вернувшихся в течение 30 дней, в ВР предложили лишить гражданства.