Зеленский и Дуда рассказали, я в ночное время решали вопрос поставки оружия в Украину для борьбы с рф

КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции рассказали, как в начале полномасштабного вторжения россии по ночам лично занимались вопросами поставки оружия в Украину, передает УНН.

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“На самом начале войны у нас телефонные разговоры были и ночью. Второе, третье, четвертое утро. Когда здесь были самые трагические моменты российской агрессии. Когда мы говорили, ибо эта агрессия, было такое впечатление, грозящее всей Европе и миру. Когда атаковали атомную электростанцию, когда угроза была гигантской. Бессонные ночи”, — отметил Дуда.

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Он подчеркнул, что Украине удалось выстоять перед этой угрозой при поддержке большого количества международного сообщества, и, прежде всего, благодаря героизму украинских воинов.

В свою очередь Глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что польский президент сыграл особенно важную роль в укреплении обороноспособности Украины в первые дни полномасштабного вторжения рф, но многое к завершение войны пока не можно озвучивать.

“Мы благодарны Польше. Они постоянно, каждый день работали. И хочу отметить, что особую роль в укреплении и снабжении оружием сыграл лично президента Польши. Многие детали публично мы сможем только после войны, после победы Украины раскрыть, много ночей, когда мы постоянно общались и лично занимались вопросом поставки того или иного оружия для Украины”, — сказал Президент.

Он также отметил, что сегодня они с Дудой тоже обсуждали вопросы укрепления Вооруженных Сил Украины.

Президент Польши не ответил на уточняющий вопрос журналистов, планирует ли его страна поставки нового оружия.

“Мы разговаривали с президентом Украины о разных формах помощи. Мы после этого разговора сделали четкие записи, которые забираем в Польшу. Между мной и президентом Украины в этом вопросе нет разногласий”, — сказал он.

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Президент Польши Анджей Дуда находится с официальным визитом в Украине, и впервые, во время полномасштабного вторжения рф в Украину, выступил с речью в парламенте.