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Украина с Польшей ввели совместный таможенный контроль

Украина с Польшей ввели совместный таможенный контроль

КИЕВ. 23 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что Украина с Польшей ввели совместный таможенный контроль. Об этом информирует УНН.

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Зеленский заявил, что достигнуто решение, революционно изменяющее порядок на украинско-польской границе. Теперь Украина с Польшей будут иметь общий таможенный контроль.

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"Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Уберет большинство коррупционных рисков. Но это также и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", - говорится в обращении.

Напомним

Зеленский присвоил польскому Жешуву почетное отличие "Город-спаситель".

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, таможня
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