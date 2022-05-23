Президент отметил 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины государственными наградами
КИЕВ. 23 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Об этом информирует УНН.
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Президент подписал указ о награждении наших военных. 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44– посмертно.
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"Каждый и каждый должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за Украину. Отдает, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно, с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям ", – говорится в обращении Президента.
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Всего за время полномасштабной войны уже более 14 тысяч наших защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи нашим людям.