"Европа продолжает отправлять москве миллиард евро в день": Подоляк подвел итоги трех месяцев войны

КИЕВ. 23 мая. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны Европейского Союза продолжают покупать нефть и газ у россии, финансируя таким образом ее жестокую войну против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

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"Завершается третий месяц вторжения рф в Украину. Европа продолжает отправлять в москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ. россия продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы" , – написал он.

Напомним

Введение нефтяного эмбарго против рф является лишь вопросом времени. Страны ЕС рано или поздно достигнут одной позиции по введению запрета на российскую нефть.

Венгрия не будет поддерживать шестой пакет санкций против россии из-за содержащихся в нем предложений по нефтяному эмбарго. Об этом заявил в понедельник в парламенте министр иностранных дел страны Петер Сийярто