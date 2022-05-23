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В МИД рф допускают обмен бойцов с "Азовстали"

В МИД рф допускают обмен бойцов с "Азовстали"

КИЕВ. 23 мая. УНН. Замглавы МИД рф Андрей Руденко не исключил возможности обсуждения обмена российских пленных на украинских военных с "Азовстали". Его заявление цитируют росСМИ, пишет УНН.

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"Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу", - сказал он в понедельник, отвечая на вопросы журналистов, допускает ли москва возможность обсуждения этого обмена.

Дополнение

Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) зарегистрировала сотни украинских военных, вышедших с завода "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе. россия говорит, что вышло около 2 тысяч бойцов. Украинские власти пока не сообщают, сколько бойцов покинуло "Азовсталь".

Оставивших металлургический завод вывозили на подконтрольную оккупантам территорию.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Россия, обмен
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