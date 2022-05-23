Зеленский – участникам форума в Давосе: если победит грубая сила, мир будет выглядеть как коллекция военных преступлений

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сейчас мир оказался в условиях поворотного момента: от сопротивления грубой силе зависит будущее не только Украины, но и всего мира. Об этом во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

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«В этом году слова «поворотный момент» являются не просто риторической фигурой (речи – ред.). Сейчас действительно такой момент, когда решается, будет ли господствовать в мире грубая сила. Если будет господствовать, то наши мысли ей не интересны, и в Давосе мы можем больше не собираться. Ибо для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хочет покорить, и она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает россия в Украине прямо сейчас – в это время, когда мы с вами общаемся», - заявил Зеленский.

Президент Украины также призвал всех участников форума взглянуть на бывший российский дом в Давосе – он превращен в дом российских преступлений.

«И это пример их трансформации, то есть вот, что россия сделала с собой, став государством военных преступлений. И того, что она несет миру, вдохновляя и других потенциальных агрессоров. Вместо успешных городов – черные руины, вместо торговли – заминированное море, вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских бомб – вот, как будет выглядеть мир, если поворотный момент человечество упустит. Выглядеть, как очень большая коллекция военных преступлений», - подчеркнул Зеленский.

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