Украина пройдет путь к членству в ЕС быстрее, если Франция и другие влиятельные страны продемонстрируют лидерство - МИД

КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина настаивает на предоставлении нашему государству статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

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«Война россии против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы. Подходы, которыми по сей день руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим», - отметил Николенко.

По его словам, именно поэтому "мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне".

Детали

Так, сейчас Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней, отметил дипломат, и кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия.

«Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это – процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие европейские влиятельные страны продемонстрируют лидерство», - добавил он.

Контекст

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил в воскресенье, пропагандируя альтернативное предложение президента Эммануэля Макрона о создании так называемого нового “европейского политического сообщества”, включая Украину, что вступление Украины в ЕС возможно не раньше, чем через 15-20 лет.