Зеленский предложил превратить UNITED24 в глобальный фонд мгновенной поддержки пострадавших стран

КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил в будущем превратить созданную для помощи Украине инициативу UNITED24 в глобальную инициативу, которая в течение суток будет оказывать финансовую поддержку любой пострадавшей стране, передает корреспондент УНН.

Зеленский сравнил эту инициативу со службой "911", которая мгновенно оказывает помощь.

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"В дальнейшем под этим брендом UNITED24 мы предлагаем создать глобальную структуру, которая способна в течение 24 часов оказать достаточную поддержку любой стране, подвергшейся военному нападению, стихийному бедствию или, например, пандемии. То есть, мы предлагаем новый формат гарантий безопасности на основе того, через что мы сами прошли, через что мы сейчас проходим. Должно быть то, что обеспечивает прецедент совершенно своевременной помощи", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Владимир Зеленский также предложил создать международную платформу по предотвращению голода в мире и заявил, что Украина готова стать ее площадкой.

Дополнение

Андрей Шевченко стал первым послом инициативы UNITED24 для помощи Украине.