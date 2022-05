"Никогда не было так стыдно за свою страну": советник россии при ООН в Женеве подал в отставку

КИЕВ. 23 мая. УНН. Советник россии при ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку, осудив войну рф против Украины и раскритиковав политику кремля. Заявление об уходе опубликовал исполнительный директор UN Watch, правозащитной неправительственной и наблюдательной группы ООН Хилл Нойер, информирует УНН.





Детали

"За 20 лет работы мне приходилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля этого года. Развязанная путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа россии, который жирной буквой Z перечеркнул все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества", – заявил Бондарев.

В частности, Бондарев раскритиковал работу российского МИД и его главу сергея лаврова.

"Министр лавров – хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошел путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим работникам министерства, к человеку, постоянно транслирующему противоречащие друг другу заявления и грозящий миру (то есть и россии тоже) ядерным оружием! Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, не имеющих ничего общего с реальными потребностями российского общества", - отметил Бондарев.

