Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,92 0,1492 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине более 1,6 млн автомобилей переоборудовали для работы на газе
В Украине более 1,6 млн автомобилей переоборудовали для работы на газе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8655

Зеленский в Давосе призвал создать коридор для экспорта украинского зерна

Зеленский в Давосе призвал создать коридор для экспорта украинского зерна

КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина не оставляет попыток разблокировать свои порты на дипломатическом уровне, но собирается параллельно заниматься и военной разблокировкой. Однако важно, чтобы все пришли к конкретным шагам и сделали коридор для экспорта нашего зерна. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая онлайн с обращением во Всемирный экономический форум в Давосе, передает корреспондент УНН.

Цитата

"…Разблокировка наших портов, здесь и Европейский союз, и мы разговаривали с Борисом Джонсоном, и с Анжеем Дудой, и с Турцией, со Швейцарией, и с ООН. Очень важно, чтобы все пришли к конкретным шагам и сделали коридор к экспорту нашего зерна, нашего подсолнечника и т.п.,пищевой продукции. 22 млн тонн мы должны вывезти, экспортировать, потому что будет дефицит повсюду в Африке, Азии, странах Европы. Все это делает россия. Это вторая серия, извините за такое сравнение, после энергетического кризиса, который они в прошлом году создали в мире. Они сейчас это делают. У них самих такой продукции нет, и они через блокировку нашу делают то же самое", - говорит Президент.

Детали

По его словам, необходимо делать такой коридор, ведь против "таких достойных стран мира" россия не выступит.

В то же время, отметил Глава государства, одного ответа, простого решения этого вопроса нет.

"Когда у вас сосед – российская федеарция, ничего просто не будет. Тем не менее, выходы есть. Кроме этого, есть и военные возможности разблокировать наше государство, именно нашу землю, и именно наши воды, что мы и собираемся заниматься параллельно, и здесь нужна помощь всего мира", – добавил он.

Напомним

Как заявил накануне Президент Польши Анжей Дуда, для мировой продовольственной безопасности очень важно разблокировать заблокированный из-за развязанной россией войну порт в Одессе, чтобы Украина могла экспортировать свою продовольствие странам, которые в нем нуждаются.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.