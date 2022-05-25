Лучше так, чем помогать рф: Зеленский заявил, что Украину устраивает политика Китая

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев устраивает политика Китая по вопросам войны. Во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе глава государства заверил, что лучше быть в стороне, чем помогать россии, передает УНН.



Цитата

"Я думаю, что Китай выбрал политику быть в стороне на сегодняшний момент. Я считаю, что Украину устраивает именно эта политика. Это лучше, чем помогать рф, в любом случае… Нас устраивает этот статус-кво, скажу честно. Я не вижу пока шагов, которые Китай предпринимал бы против Украины. Я, к сожалению, не вижу поддержки Китая. И вопрос не во мне. Наше общество не видит", - отметил президент.

Детали

Президент считает, что Китаю не хватает отношений с США, что очень хорошо повлияло бы на отношения с россией.



Добавим

14 мая министры G7 призвали Китай "не нарушать санкции", введенные против рф.

В частности, призывали "не помогать россии в ее агрессивной войне против Украины, не подрывать санкции, введенные против рф за ее нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины.