Мы не видим единства: Зеленский раскритиковал Европу из-за позиции относительно Украины

КИЕВ. 25 мая. УНН. Киев не видит единства стран Запада относительно поддержки Украины в войне, которую развязала россия. Об этом во время онлайн-выступления на "Украинском завтраке" в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.



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"Западу нужно быть объединенным. Им нужно знать, что Украина является частью их мира, тогда они объединились не просто с Украиной, а вокруг такого же государства, которое равноправно с ними. А пока, мы до конца этого не чувствуем... Ни когда Украину брали в НАТО, ни когда мы боролись с вопросом закрытия неба, и шаг за шагом кто-то это забыл, а мы не забыли. С неба прилетает каждый день. Есть ли уверенность в себе у Запада? Нет никакой уверенности", - отметил Зеленский.

Детали

Глава государства подчеркнул, что единства в Европе нет по ряду вопросов. Среди таких – предоставление оружия и введение санкций против россии.

"Если мы говорим о единстве, то должны говорить о единстве во всем, - предоставление оружия, предоставление права на вступление в ЕС. Что мы сейчас видим? Мы дошли до шестого пакета санкций, предусматривающего полное эмбарго на российскую нефть. Единства в принятии решения нет. Венгрию что-то не устраивает. У нас люди умирают, а они говорят о нефти. Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, снова мы видим, что кому-то не подходит", - заявил президент.

Дополнение

По данным Bloomberg, Европейский Союз вряд ли одобрит эмбарго российской нефти во время встречи лидеров блока на следующей неделе, поскольку Венгрия продолжает выступать против этой меры.

Ранее сообщалось, что государства-члены ЕС должны активизировать подготовку к возможным серьезным перебоям со снабжением российского газа, о чем идет речь в проекте заявления по итогам саммита ЕС, запланированного на 30-31 мая. Нефтяное эмбарго против россии все еще обсуждается.