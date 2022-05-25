СБУ повторно вызывает Яценюка, Турчинова, Авакова по "угольному делу" на 30 мая

КИЕВ. 25 мая. УНН. Служба безопасности Украины повторно – на 30 мая – вызывает на допрос бывших высокопоставленных чиновников Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова, а также Максима Тимченко по так называемому "угольному делу". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

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“Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства”, – сообщили в ведомстве.

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В СБУ отметили, что ввиду того, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая.

Дополнение

На днях по этому делу дал показания нардеп Виктор Медведчук против пятого президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко.

В СБУ указали, что предоставленные Медведчуком данные по "угольному" и "трубному" делам подтверждают доказательства СБУ и роль Порошенко.



