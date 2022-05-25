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СБУ повторно вызывает Яценюка, Турчинова, Авакова по "угольному делу" на 30 мая

СБУ повторно вызывает Яценюка, Турчинова, Авакова по "угольному делу" на 30 мая

КИЕВ. 25 мая. УНН. Служба безопасности Украины повторно – на 30 мая – вызывает на допрос бывших высокопоставленных чиновников Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова, а также Максима Тимченко по так называемому "угольному делу". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

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“Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства”, – сообщили в ведомстве.

Детали

В СБУ отметили, что ввиду того, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая.

Дополнение

На днях по этому делу дал показания нардеп Виктор Медведчук против пятого президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко.

В СБУ указали, что предоставленные Медведчуком данные по "угольному" и "трубному" делам подтверждают доказательства СБУ и роль Порошенко.

Источник: УНН
Теги: СБУ, допрос, Петр Порошенко
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