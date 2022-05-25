РСЗО - это ключ к перелому в войне. Без него не сможем освободить Херсон - Кулеба

КИЕВ. 25 мая. УНН. Ракетные системы залпового огня, которые Украина просит у западных партнеров, могут стать ключом к перелому в российско-украинской войне. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на панели в рамках встречи Всемирного экономического форума в Давосе, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, у министра поинтересовались, чего Украина ожидает, прежде всего, от нового пакета помощи США в размере 40 млрд долларов.

По словам дипломата, страна нуждается в РСЗО и должна получить их "как можно скорее".

Он отметил, что ситуация на Донбассе сейчас критична, некоторые села просто стерты с лица земли.

Цитата

"Если мы не получим РСЗО, мы не сможем освободить Херсон, а есть люди, которые ждут этого, и мы не можем позволить россии остаться в Херсоне. Потому что если они это сделают, у них будет стратегическая позиция, чтобы представлять угрозу для центральной Украины, а также для юго-западной Украины в направлении Одессы. Они будут продолжать воровать наше зерно", - сказал Кулеба.

"Это (РСЗО – ред.) ключ к перелому в войне", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наступление рф на Донбассе - безжалостное сражение": Кулеба подчеркнул, что Украине нужны РСЗО и дальнобойная артиллерия