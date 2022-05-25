путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент россии владимир путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на указ главы Кремля, который опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Детали

В документе говорится, что указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 25 мая.

Напомним

Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят застенки. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных громад. Шантажируют учителей. Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода. Оккупанты еще и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР", - заявил Президент.

В начале мая появилась информация, что путин может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.