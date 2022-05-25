КИЕВ. 25 мая. УНН. В среду российский парламент вдвое скорее одобрил закон, отменяющий верхний возрастной ценз для службы по контракту в армии, на фоне тяжелых потерь в Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Депутаты нижней палаты парламента рф – госдумы – одобрили законопроект в трех чтениях за одно заседание, а верхняя палата, совет федерации, позже одобрила его. Законопроекту пока достаточно подписи президента рф владимира путина, чтобы он стал законом.

Спикер госдумы рф вячеслав володин заявил, что "сегодня нам особенно необходимо укреплять вооруженные силы и помогать министерству обороны".

Как указано, только россияне в возрасте 18-40 лет и иностранцы в возрасте 18-30 лет могут быть профессиональными солдатами в российской армии.

В то же время российские войска понесли значительные потери в боях в Украине. Министерство обороны рф заявило 25 марта, что 1351 российский военнослужащий был убит и 3825 ранен с тех пор, как 24 февраля москва вторглась в Украину. С тех пор оно не обновляло свои данные о потерях.

Представители как Украины, так и западной разведки заявляют, что потери россии в Украине в то время были значительно выше и резко возросли с марта.

Дополнение

Генштаб ВСУ сообщает, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 29 450 человек.