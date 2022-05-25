Глава Евросовета "уверен" в решении вопроса нефтяного эмбарго против рф до саммита ЕС

КИЕВ. 25 мая. УНН. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в среду о том, что "уверен", что любые вопросы, связанные с предложенным запретом со стороны ЕС на импорт российской нефти, будут решены до следующего заседания совета, которое стартует 30 мая, пишет УНН.

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"Я все еще уверен, что мы сможем решить вопрос до (заседания – ред.) Совета ЕС", - сказал Мишель на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Стокгольме.

Детали

Однако, подчеркнул он, для этого нужно "много обсуждения, много политических усилий".

"Мы очень упорно работаем, чтобы иметь возможность сохранить единство", – подчеркнул Мишель.

Шведский премьер публично заявила о желании страны "идти дальше" с санкциями против россии.

Дополнение

По состоянию на 23 мая, как сообщалось, в проекте выводов Совета ЕС отсутствовал предложенный общеевропейский запрет импорта российской нефти. Соответствующее предложение было внесено Европейской комиссией в начале мая, но лидеры ЕС еще не пришли к согласию.

Все внимание приковано к Венгрии - согласится ли страна ввести запрет на нефть. Венгрия сначала заявила, что ей нужно 750 миллионов евро, чтобы адаптировать свою нефтеперерабатывающую и трубопроводную инфраструктуру к чему-либо другому, кроме российской нефти. В прошлый понедельник, 16 мая, Будапешт поднял "цену" до 15-18 миллиардов евро.