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Глава МИД Германии призвала мир не уставать от войны в Украине

Глава МИД Германии призвала мир не уставать от войны в Украине

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала партнеров не допустить усталость от войны россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Цитата

"Мы достигли момента усталости. Но санкции против рф и помощь Украине должны быть сохранены. Растущий скептицизм также связан с тем, что агрессивная война россии ведет к повышению цен на энергоносители и продовольствие. Но именно такую ​​тактику использует президент рф владимир путин. Вот почему так важно продолжать поддерживать Украину", – отметила Бербок.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила разрушенную российскими оккупантами Бучу в Киевской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, война с Россией
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