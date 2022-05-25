Глава МИД Германии призвала мир не уставать от войны в Украине

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала партнеров не допустить усталость от войны россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

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"Мы достигли момента усталости. Но санкции против рф и помощь Украине должны быть сохранены. Растущий скептицизм также связан с тем, что агрессивная война россии ведет к повышению цен на энергоносители и продовольствие. Но именно такую ​​тактику использует президент рф владимир путин. Вот почему так важно продолжать поддерживать Украину", – отметила Бербок.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила разрушенную российскими оккупантами Бучу в Киевской области.