Не может быть и речи о замораживании конфликта в Украине. Минска-3 не будет – ОП

КИЕВ. 25 мая. УНН. Украина никогда не пойдет на замороженный конфликт и сдачу части территорий ради мира, как предлагают некоторые пророссийские лоббисты в Европе. Об этом в своем Telegram-канале написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.

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"…пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке дня было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдачу части территорий ради мира. Чего только не предложишь, чтобы защитить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с россией", - пишет Подоляк.

По его словам, Украина не будет участвовать в этом обсуждении.

"Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти и ни одной стране. Любой намек на это с стороны любого из партнеров будет получать принципиальную реакцию. Не может быть и речи о замораживании конфликта", - подчеркивает советник главы ОП.

Детали

Так, объясняет чиновник, во-первых, любое замораживание – это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны.

"Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3", – заметил советник.

Во-вторых, по словам Подоляка, геополитические "стратеги" говорят о территории, но никто не говорит о людях. С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в "серую" зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у Украины не будет экономики, говорит он.

"Любая война завершается за столом переговоров, и эта не будет исключением. Но переговоры станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться. Для этого россии нужно начать трезво оценивать ситуацию. Вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта этому будут способствовать", - отметил Подоляк.

По его мнению, не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий, от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь.

"Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить россии восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, возьмем помощь оружием”, – добавил он.

Ранее

Накануне Подоляк заявил, что в кулуарах Всемирного экономического форума, кажется, ходят разговоры о том, не пора ли "прекратить огонь, договориться с кремлем и вернуться к бизнесу с россией".

"Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго", - ответил на это украинский политик.