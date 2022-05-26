Штайнмайер призвал путина немедленно вывести войска из Украины

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского диктатора владимира путина прекратить боевые действия на украинской территории и начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает DW, передает УНН.

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“Господин путин, прекратите страдание и разрушение в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!” — обратился Штайнмайер к президенту россии.

Детали

Немецкий президент также отметил на том, что “агрессивная война путина затрагивает не только людей в Украине”. Так, цены на зерно в мире выросли, ведь рф блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.

“Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке”, — предупредил Штайнмайер.

Он добавил, что “последствия войны путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится неплодородной”.

Напомним

Штайнмайер заявил, что у него нет конкретных планов по поездке в Украину в ближайшей перспективе, но предполагает, что со временем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.