Генсек НАТО: это уже война на истощение

КИЕВ. 26 мая. УНН. Никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится война, которую развязала рф против Украины. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Rzeczpospolita, пишет УНН.



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"владимир путин совершил большую стратегическую ошибку. Он планировал достичь своих целей в течение недели. Сейчас идет 13-я неделя войны, а российские войска выбиты из(-под) Киева, Харькова и с севера страны. Однако войны непредсказуемы. И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война", - сказав Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО отметил "мужество и профессионализм украинских солдат, политического руководства во главе с президентом Зеленским и простых украинцев". "Это, в сочетании с беспрецедентной военной поддержкой союзников и партнеров по НАТО, позволило противостоять российскому вторжению", - добавил он.

Столтенберг добавил, что у Альянса сейчас две задачи: поддержка Украины и предотвращение эскалации.

"Первая задача НАТО состоит в оказании поддержки, причем в долгосрочной перспективе. Поэтому обращаюсь к союзникам пополнить запасы. Потому что это все больше и больше война на истощение", - указал Генсек.

"Вторая задача – не допустить эскалации. (...) Война в Украине отвратительная, жестокая. Мы видим жертвы среди мирного населения, бомбежки, разруху, разрушение городов. Но если она перерастет в полномасштабную войну между НАТО и россией, она нанесет гораздо больший ущерб. Поэтому мы обязаны вести себя так, чтобы не вести к эскалации. И мы делаем это, отчасти объясняя это тем, что мы поддерживаем Украину, но НАТО не участвует в войне. Мы поддерживаем Украину в отстаивании права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН", - добавил он.

Отвечая на ворос, какими военными методами НАТО предотвращает эскалацию, Генсек указал - "значительно увеличив военное присутствие в восточной части Альянса".

"Присутствие НАТО на восточном фланге будет обсуждаться на мадридском саммите в июне во время обсуждения новой стратегической концепции. Страны Восточной Европы хотели бы, чтобы это присутствие было постоянным, а не ротационным, как сейчас. (...) Я ожидаю, что на мадридском саммите лидеры НАТО согласятся увеличить свое присутствие на восточном фланге и в регионе Черного моря", - сообщил Столтенберг.

С его слов, речь идет не только о большем количестве войск, но и о том, что называется "активаторами": "ПВО, артиллерия, предустановленное снаряжение, припасы и, конечно же, возможности быстрого усиления".

Дополнение

Генсек НАТО считает, что война, скорее всего, закончится за столом переговоров. Вопрос в том, когда и как.