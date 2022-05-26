Кулеба впервые поговорил с новой главой МИД Франции: затронули тему санкций против рф

КИЕВ. 26 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первые телефонные переговоры с новым министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.

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"Первый звонок с моей новой французской коллегой Катрин Колонной. Франция поддерживает Украину непоколебимо. Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на россию, в частности введение нефтяного эмбарго, и обсудили статус кандидата Украины в ЕС. С нетерпением жду ее в Украине", – написал Кулеба.

Напомним

Дмитрий Кулеба после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что в Украину направляют больше тяжелого оружия.