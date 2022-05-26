США ответили на шантаж россии по разблокированию украинских портов в обмен на снятие санкций

КИЕВ. 26 мая. УНН. Именно россия продолжает дестабилизировать глобальные продовольственные рынки своей войной, а санкции США не мешают экспорту сельскохозяйственной продукции из рф. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге накануне, пишет УНН.

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"Вы слышали от российских официальных лиц серию лжи, серию дезинформации по вопросу продовольственной безопасности и глобального снабжения продовольствием. Несмотря на эти заявления, санкции США не мешают экспорту сельскохозяйственной продукции из россии", - прокомментировал Прайс заявление из москвы о готовности дать коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие некоторых санкций.

Детали

Представитель Госдепа подчеркнул, что "санкции США были специально разработаны так, что экспорт сельхозпродукции и удобрений из россии разрешен".

"Так что санкции в ответ на пустые обещания мы точно не снимем, а пустые обещания мы и раньше слышали от российской федерации. Я думаю, что у всех есть веские основания для скептицизма, когда мы слышим различные обещания и предложения из россии. Это та же самая страна, которая месяцами утверждала, что не собирается вторгаться в соседнюю страну и вести эту жестокую войну", - вел далее Прайс.

"Именно россия продолжает дестабилизировать глобальные продовольственные рынки своей войной, своими добровольными экспортными ограничениями, которые подняли стоимость продуктов питания по всему миру", - добавил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США находят ужасным то, что "россия стремится использовать в качестве оружия продовольствие и энергоносители, чтобы попытаться заставить мир подчиниться".

"Мы знаем, что самое быстрое решение проблемы роста цен на сырье, роста цен на продовольствие, которое имело последствия во всем мире, состоит в том, чтобы россияне прекратили эту жестокую войну, чтобы россия прекратила блокировать украинские порты, чтобы россия прекратила нацеливаться на зерновые элеваторы, прекратила нацеливаться на суда с зерном и положить конец этому насилию", - отметил спикер американской дипломатии.

"Есть одна страна, которая вполне способна положить конец этому кризису, и это россия", - указал Прайс.

При этом, по его словам, США будут продолжать тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами, в том числе украинскими, по этому вопросу.

"Наши непродовольственные санкции останутся в силе до тех пор, пока пути не прекратят эту жестокую войну против суверенитета Украины", - подытожил представитель Госдепа.

Дополнение

россия утверждает, что готова дать коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие некоторых санкций.